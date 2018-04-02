Лавров увидел в отравлении Скрипаля выгоду для британского правительства

Глава российского МИД заявил, что британские спецслужбы якобы известны своими способностями действовать с лицензией на убийство.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в отравлении экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочки Юлии может быть заинтересована сама Великобритания.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве.

Он заявил, что у России не было мотива в этом преступлении, совершеном накануне выборов президента РФ и Чемпионата мира по футболу, а Скрипаля ранее помиловали и обменяли.

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«Есть и другие объяснения, помимо тех, о которых говорят наши западные коллеги, заявляя, что только российский след может быть принят в качестве окончательной версии», - сказал Лавров.

По его словам, о других версиях говорят эксперты.

«Они говорят, что это может быть вполне выгодно британским спецслужбам, которые известны своими способностями действовать с лицензией на убийство. Это может быть выгодно и британскому правительству, которое явно оказалось в неудобной ситуации, не выполнив перед своими избирателями обещания в отношении обеспечить Brexit. Может быть целый ряд причин и отметать их нельзя», - добавил Лавров.

По его словам, серьезные эксперты и руководители правительств целого ряда государств эти вопросы публично задают, и уйти от ответов на эти вопросы не получится.

«Потому что они уже слишком очевидны, и слишком очевидно, что наши британские коллеги заигрались», - добавил он.

По его словам, Лондону было предложено срочно задействовать процедуры, которые предусмотрены в конвенции о запрещении химического оружия.

«Там страна, которая имеет подозрение в отношении любого другого государства, имеет полное право и даже обязана обратиться к этому государству. А это государство обязано в течение максимум 10 дней дать исчерпывающий ответ. Если обращающаяся сторона сочтет эти ответы недостаточными, она имеет право созвать внеочередную сессию исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и так далее. Там целый ряд шагов прописан в конвенции», - сказал Лавров.

«Но, как известно, закон не всем писан. По крайней мере, для наших британских коллег, это, судя по всему, не закон. Они уже все решили сразу же без обращения к конвенции, без обращения к нам», - подчеркнул он.

«Когда нам наши коллеги, включая, недавно я слышал интервью моего французского коллеги Жана-Ива Ле Дриана, говорят: «Мы столько обращений направляем в адрес России, и все они остаются без ответа». Обращение-то одно: либо признать, что это был приказ с самого верха, либо признайтесь, что вы утратили контроль и кто-то стащил отравляющее вещество и его применил в Великобритании. Это несерьезно, это недостойно. И я считаю, что это абсолютно неприемлемо в любой сфере деятельности, но особенно в дипломатии и особенно, когда речь идет о вопросах жизни и смерти», - сказал Лавров.

По его словам, если Лондон на заседании ОЗХО 4 апреля не сможет ответить на вопросы РФ по делу Скрипаля, это будет означать, что весь инцидент был провокацией.

«Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипалей. Но мы весьма и весьма заинтересованы и, по-моему, больше, чем кто-либо другой, заинтересованы в том, чтобы установить истину, узнать правду о судьбе наших граждан», - сказал Лавров.

Он заявил, что Россия будет настаивать на выяснении «всех фактов, на установлении всей истины».

Также он считает возмутительным, что до сих пор многократные обращения РФ с требованием обеспечить доступ к российским гражданам отклоняются или остаются без ответа, хотя Юлия Скрипаль вышла из комы.

«От этого не изменилась ситуация с доступом к российской гражданке», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию выявили без сознания 4 марта в британском Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.