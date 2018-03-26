СМИ: в день отравления Скрипаль и его дочь отключили GPS на телефонах

Sun цитирует предположения, ранее прозвучавшие в других британских газетах, о том, что такие действия могли позволить Скрипалю с дочерью провести какую-то секретную встречу в неизвестном пока месте.

Газете Sun удалось выяснить новые подробности дела об отравлении бывшего британского шпиона и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как передает Русская служба Би-би-си, в день, когда он и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в парке города Солсбери, GPS на их телефонах был отключен на протяжении около четырех часов.

Sun цитирует предположения, ранее прозвучавшие в других британских газетах, о том, что такие действия могли позволить Скрипалю с дочерью провести какую-то секретную встречу в неизвестном пока месте.

Пресс-секретарь Скотленд-Ярда вчера отказалась обсуждать с изданием эту информацию, уточнив, что не может комментировать ход расследования.

На сегодняшний день известно, что Скрипали посетили кладбище, где похоронены жена и сын Сергея в 9:15 утра, а в полвторого оставили машину на парковке в Солсбери, после чего отправились в паб и ресторан. Их обнаружили на скамейке в центре города в 15:35.

Известно также, что операторы мобильной связи предоставили следователям все имевшиеся у них данные тысяч телефонных номеров, использовавшихся в Солсбери в день происшествия и в предыдущие дни.