Условия для передачи РФ "Мистраля" не достигнуты - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, которое цитирует премьер-министра Франции Мануэля Вальса.

"Вы знаете позицию Франции. На сегодня условия для передачи судна России не достигнуты", - заявил Вальс на пресс-конференции в Белграде.

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Ранее в СМИ появилась информация, что срок намеченной на ноябрь передачи РФ первого "Мистраля" может быть перенесен на три месяца, такая возможность предусмотрена контрактом. При этом высокопоставленный представитель России в сфере военно-технического сотрудничества сообщил РИА «Новости», что Москва не получала никаких уведомлений от Парижа о переносе, приостановлении или аннулировании контракта на поставку первого "Мистраля".

По словам президента Франции Франсуа Олланда, главными условиями для поставки корабля является реальное прекращение огня в Украине, а также наличие договора о политическом урегулировании кризиса.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев "Мистраль" был заключен между французской компанией DCNS и "Рособоронэкспортом" в 2011 году. Стоимость договора - 1,2 миллиарда евро. Первый корабль - "Владивосток" - должен поступить на вооружение российского флота в 2014 году, второй - "Севастополь" - в 2015 году.