Трамп продлил санкции против России за хакерские атаки

00:38, 28 марта 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

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Ограничительные меры 28 декабря 2016 года ввел тогдашний американский лидер Барак Обама. В частности, под их действия подпадают российская ФСБ и бывшее Главное разведывательное управление (ГРУ).

После принятия этого указа из США выслали 35 российских дипломатов и изъяли две загородные резиденции представителей РФ в Нью-Йорке и Мэриленде.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".

ЦРУ пришло к заключению, что Россия помогала Трампу стать президентом. По этому делу продолжается расследование.

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Теги: #кибератаки#санкции против РФ#Дональд Трамп