За "ла-ла-ла" о Путине в Москве оштрафовали 14 активистов

Активистов признали виновными в мелком хулиганстве, а именно в нецензурной брани в общественном месте, сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщениям российских СМИ, оштрафованные во время марша пели известную нецензурную песенку о президенте России Владимире Путине.

Материалы по другим задержанным возвращены полиции.

Читайте такжеВ Москве националисты сожгли флаг "Новороссии"

4 ноября в России отмечали праздник Дня народного единства, на который националисты традиционно проводят "русские марши". В Москве состоялось два мероприятия националистов - "русский марш", на котором российские националисты выражали поддержку украинским националистам и пели нецензурные слова о Путине, и "новороссийский марш", участники которого выступали в поддержку пророссийских сепаратистов в части Востока Украины.