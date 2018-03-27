"Гидранты не работают, выходы захламлены": охранник, выключивший сигнализацию, рассказал о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ Кемерово

Охранник рассказал, что эвакуационные выходы в ТЦ были захламлены стройматериалами и мешками с мусором.

СКР задержал охранника "Зимней Вишни" Сергея Антюшина по делу о пожаре. По мнению следователей, это он отключил пожарную сигнализацию в ТРЦ. На допросе Антюшин обвиняет в случившемся руководство ТЦ.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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"Когда у нас самопроизвольно срабатывала сигнализация, такое бывает, мы не могли ее выключить – вызывали системщика. Мы постоянно докладывали руководству, что имеются нарушения в торговом центре. Часть гидрантов не работает, часть – протекают. Эвакуационные выходы захламлены и так было всегда. Стройматериалы какие-то, черные мешки с мусором. Мы обо всем этом говорили – нас не слушали и не реагировали. Донесения в журнале дежурств не читали".

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.