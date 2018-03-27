В СК РФ подтвердили, что двери в сгоревшем ТЦ в Кемерово заблокировали для борьбы с безбилетниками

10:53, 27 марта 2018
Мир
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Сгоревший ТЦ в Кемерово / REUTERS

Об этом сообщил глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает "ТАСС".

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Он также добавил, что сигнализация в торговом центре "Зимняя вишня" не работала, а охранник не стал включать "тревожную кнопку" после возгорания, его поведению следствие "не может дать разумного объяснения".

"То есть система безопасности в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала", - сказал он. 

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.

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Новость в сюжете: Пожар в торговом центре в Кемерово
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