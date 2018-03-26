В российском Грозном загорелся 12-этажный жилой дом
19:49, 26 марта 2018Мир
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По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.
Загорелся чердак жилого дома / фото kharachoev_u_m/instagram.com
В России в городе Грозный на проспекте Кадырова загорелась крыша 12-этажного жилого дома.
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС по Чеченской республике.
«Горят чердачные помещения жилого дома по Проспекту Кадырова, 42. В настоящее время к месту пожара стянуты шесть единиц техники и 30 спасателей», — отметили в МЧС.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.
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