В российском Грозном загорелся 12-этажный жилой дом

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

В России в городе Грозный на проспекте Кадырова загорелась крыша 12-этажного жилого дома.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС по Чеченской республике.

«Горят чердачные помещения жилого дома по Проспекту Кадырова, 42. В настоящее время к месту пожара стянуты шесть единиц техники и 30 спасателей», — отметили в МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.