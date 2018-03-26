В российском Грозном загорелся 12-этажный жилой дом

19:49, 26 марта 2018
Мир
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Загорелся чердак жилого дома / фото kharachoev_u_m/instagram.com

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС по Чеченской республике.

«Горят чердачные помещения жилого дома по Проспекту Кадырова, 42. В настоящее время к месту пожара стянуты шесть единиц техники и 30 спасателей», — отметили в МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

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Теги: #пожар#Россия