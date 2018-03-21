США настроены на "продолжение диалога" с Россией - Белый дом

"Нет конкретных планов. Но мы хотим продолжать вести диалог с Россией", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

В Белом доме заявляют, что пока нет конкретных планов относительно возможной встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, но Вашингтон настроен на продолжение диалога с Москвой.

Об этом сообщает "Радио Свобода". «Нет конкретных планов. Но мы хотим продолжать вести диалог с Россией и продолжать говорить о некоторых общих интересах», – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, Вашингтон будет последовательным, в частности, это касается санкций.

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«Мы будем продолжать поддерживать позицию, которую мы имели, и, когда это будет необходимо, (она) будет строже. В то же время мы хотим продолжать вести диалог, чтобы мы могли работать над некоторыми проблемами, которые касаются обеих стран. И мы будем продолжать это делать, продолжая быть строгими в отношении ряда вещей, включая санкции в отношении России», – добавила Сандерс.

Ранее сообщалось, что сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн раскритиковал решение президента США Дональда Трампа поздравить Владимира Путина с победой на выборах.