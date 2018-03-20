Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление диктатора Путина с победой на фиктивных выборах

Поздравив Путина с победой Трамп оскорбил каждого гражданина России.

Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн раскритиковал решение президента США Дональда Трампа поздравить Владимира Путина с победой на выборах.

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Соответствующее заявление опубликовано на его странице в Facebook.

В своем сообщении Маккейн назвал Путина диктатором, а российские выборы - фикцией.

"Президент США не является лидером Свободного мира, поздравляя диктатора с победой в фиктивных выборах. Сделав это с Владимиром Путиным, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны. В том числе, многочисленных российских патриотов, которые так рисковали, чтобы протестовать и противостоять путинскому режиму", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Трамп сегодня в телефонном разговоре поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ. После звонка глава Белого дома заявил, что встретится с Путиным в недалеком будущем.