Трамп раскритиковал американские города, укрывающие мигрантов
05:03, 21 марта 2018Мир
37
Трамп заявил, что власти таких городов предоставляют убежище насильникам и убийцам.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп раскритиковал города, укрывающие нелегальных мигрантов.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Трамп заявил, что власти таких городов предоставляют убежище насильникам и убийцам.
Читайте такжеЮристы Трампа передали Мюллеру документы по «российскому делу» - WP
«Города-убежища толкают невинных американцев в руки закоренелых преступников», — добавил Трамп.
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп предложил ввести смертную казнь за торговлю наркотиками.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter