Трамп предложил казнить наркодилеров

05:05, 20 марта 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Как отмечает агентство Associated Press, Трамп впервые публично выразил мысль, над которой он размышлял уже долгое время: если преступника могут казнить за убийство одного или нескольких человек, то такое же наказание должно применяться и к наркоторговцам, деятельность которых приводит к смерти многих людей.

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«Речь идет о том, чтобы справиться с очень сложной проблемой, и если мы не станем жестко относиться к этим торговцам, этого не случится...Я хочу выиграть эту битву», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что американский президент запретил американцам проводить сделки с криптовалютами Венесуэлы.

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Теги: #Дональд Трамп#смертная_казнь