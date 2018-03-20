Трамп предложил казнить наркодилеров
05:05, 20 марта 2018Мир
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Трамп впервые публично выразил мысль, над которой он размышлял уже долгое время.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп предложил ввести смертную казнь за торговлю наркотиками.
Как отмечает агентство Associated Press, Трамп впервые публично выразил мысль, над которой он размышлял уже долгое время: если преступника могут казнить за убийство одного или нескольких человек, то такое же наказание должно применяться и к наркоторговцам, деятельность которых приводит к смерти многих людей.
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«Речь идет о том, чтобы справиться с очень сложной проблемой, и если мы не станем жестко относиться к этим торговцам, этого не случится...Я хочу выиграть эту битву», — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что американский президент запретил американцам проводить сделки с криптовалютами Венесуэлы.
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