Пентагон испытает лазерное оружие для установки на истребителях

Лазерные лучи военного назначения невидимы невооруженным глазом.

Этим летом ВВС США начнут испытание лазера, который будет установлен на истребителе F-15.

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В прошлом году Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin контракт на программу разработки лазерного оружия SHiELD (название программы расшифровывается как «Демонстрационный образец лазера высоких энергий для самозащиты»). Cумма сделки составила $26 млн, передает Голос Америки.

Идея состоит в установке лазерной системы мощностью около 50 киловатт на самолете, чтобы проверить ее возможности по уничтожению беспилотников и крылатых ракет.

«Мы начнем испытания этим летом, а полетные испытания – летом следующего года, – сообщил журналистам Джефф Стэнли, заместитель помощника министра ВВС по науке, технологиям и инженерно-техническим разработкам.

Есть некоторые технические проблемы, которые еще предстоит решить. Они, в основном, касаются размеров, веса и мощности».

Лазерные лучи военного назначения невидимы невооруженным глазом.

Фокусировка лазерного луча на цели вызывает ее стремительный разогрев изнутри, что приводит к ее падению или взрыву.