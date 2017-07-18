Военно-морской флот США впервые в мире испытал лазерное оружие (видео)

08:11, 18 июля 2017
Мир
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Система лазерного оружия работает бесшумно, стреляет со скоростью света. Основная ее цель - беспилотники. Для ее работы нужен лишь небольшой электрогенератор и команда из 3 человек.

REUTERS

Система лазерного оружия (LaWS) развернута на борту корабля-амфибии USS Ponce, передает Украинская правда со ссылкой нателеканал CNN. "Она более точная, чем пуля. Это не узкоспециализированная система вооружения, как некоторое другое вооружение, которое есть у военных,  действующее только в воздухе, или только против целей на поверхности или только наземных целей, в данном случае это очень универсальное оружие, оно может быть использовано против множества целей ", - заявил капитан корабля Кристофер Уэлс.

Читайте такжеСША направили два бомбардировщика в Южную Корею на фоне конфронтации с КНДРLaWS - это оружие, с которым не сравнится ни одно другое когда-либо изобретенное, пишет CNN. LaWS стреляет, по определению, со скоростью света, что, для сравнения, в 50 тыс. раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет.

"Она выстреливает огромное количество фотонов на объект, который приближается", - объясняет управляющий системой офицер Кейл Хьюз. "Мы не беспокоимся за ветер, за дальность действия, мы не волнуемся ни за что другое. Мы можем поражать цели со скоростью света", - говорит он.

Для тестирования оружия военные запустили цель - беспилотный самолет, оружие, которое все чаще использует Иран, Северная Корея, Китай, Россия и другие противники, сообщает телеканал.

Как отмечает Хьюз, нет необходимости "вести" цель. "Мы делаем выстрел со скоростью света, так что это просто точка и выстрел - мы видим ее, фокусируемся на ней и можем уничтожить цель", - сказал Хьюз.

Во время выстрела в одно мгновение крыло беспилотника загорелось, нагревшись до температуры в тысячи градусов, и цель упала в воду.

Выстрел произошел тихо и невидимо. "Она действует в невидимой части электромагнитного спектра, так что вы не видите луча, она не создает никаких звуков, она полностью беззвучная и невероятно эффективная в том, что делает", - заявил Хьюз.

Оружие чрезвычайно точное, что значительно снижает побочный эффект. "Я могу прицелиться в любое конкретное место на цели и обезвредить или уничтожить при необходимости", - сказал Уэллс.

"Это уменьшает побочное воздействие - мне больше не нужно беспокоиться о радиусе за пределами цели, в котором потенциально могут быть объекты, которые я не хочу уничтожить".

Для работы системы стоимостью $40 млн нужен только запас электроэнергии, который вырабатывается небольшим генератором, и команда из 3 человек.

Пока лазер предназначен для поражения самолетов и малых кораблей. При этом, как сообщает CNN, ВМФ разрабатывает мощные системы второго поколения, для поражения более значительных целей, таких как ракеты. Эти разработки остаются засекреченными.

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Теги: #ВМФ США#лазерное оружие США