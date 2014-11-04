НАТО просит Пентагон направить в восточную Европу дополнительные войска

“Из-за повышенного давления, которое мы испытываем в восточной Европе сейчас, и из-за мер по обеспечению (безопасности), которые мы принимаем в Балтийских странах, Польше и Румынии, мы требуем дополнительного ротационного присутствия”, - сказал Бридлав, передает Stars and Stripes.

Вместе с тем он не рассказал, какие задачи будут поставлены перед новыми войсками в том случае, если они будут размещены в Восточной Европе.

По его словам, присутствие российских войск вдоль украинской границы снизилась с 18 батальонов, что было по его утверждению самой большой цифрой, до 7 батальонов, но количество российских солдат остается неизвестным.

Читайте такжеРоссийские самолеты провоцируют силы НАТО При этом он утверждает, что российские войска на границе остаются довольно активными, а также некоторая техника была перемещена ближе к границе накануне так называемых сепаратистских выборов.

Напомним, ранее Бридлав заявил, что действия России в контексте украинского кризиса могут привести к замораживанию конфликта на востоке Украины.