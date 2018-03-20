РФ заблокировала заседание Совбеза ООН по соблюдению прав человека в Сирии

Россию поддержали Китай и непостоянные члены Совета безопасности, Казахстан и Боливия.

Российская Федерация заблокировала заседание Совета безопасности ООН по соблюдению прав человека в Сирии.

Заместитель посла России в ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Москва не видит оснований для проведения этого заседания, поскольку права человека - не предмет повестки дня Совета безопасности, сообщает "Радио Свобода".

«Для этого в Женеве работает Совет по правам человека», - сказал российский дипломат.

Россию поддержали Китай и непостоянные члены Совета безопасности, Казахстан и Боливия.

Заседание пытались инициировать Франция и шесть других членов Совета безопасности: Великобритания, США, Швеция, Польша, Кувейт и Перу.

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На протяжении последних недель сирийские правительственные войска провели крупную наступательную операцию в пригороде Дамаска, Восточной Гуте, которая находилась под контролем вооруженной оппозиции с 2012 года. По данным сирийского Центра мониторинга нарушений прав человека, войска президента Башара Асада сейчас контролируют более 80% этой территории.

Западные правительства и ООН призвали правительство Сирии и его союзников, включая Россию, прекратить наступление, жертвами которого стали более 1 тысячи мирных жителей, в том числе 215 детей.

По оценкам ООН, в Восточной Гуте разрушено более 70% зданий. Город претерпел гуманитарный кризис. Колонны грузовиков с медикаментами и продуктами несколько раз разворачивались на границе анклава в связи с активными боями.