Авиаудары по окруженному войсками Асада и Путина району унесли жизни десятков гражданских - правозащитники

Бои в Восточной Гуте продолжаются, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН о перемирии.

Не менее 30 мирных жителей погибли в субботу в результате авиаудара правительственных сил по сирийскому району Восточная Гута, который контролируют повстанцы.

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Об этом сообщили правозащитники, утверждая, что под удар попали жители, которые намеревались выйти из окруженного анклава через "гуманитарный коридор", передает Радио Свобода.

По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, накануне жертвами авианалетов также стали около 30 человек, а за последний месяц интенсивных боев в Восточной Гуте погибли более тысячи мирных жителей.

Бои в Восточной Гуте продолжаются, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН о перемирии. Сирийские власти и Россия заявляют, что наносят удары по "террористам". За последний месяц силы сирийского президента Башара Асада заняли большую часть Восточной Гуты.

Правозащитники подтверждают, что за последние сутки анклав смогли покинуть около 10 тысяч мирных жителей. Российские военные называют число 30 тысяч.