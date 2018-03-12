Армия Асада усилила наступление на Восточную Гуту: идут ожесточенные бои

Представители повстанцев в Восточной Гуте заявили, что не намерены покидать район и хотят в дальнейшем продолжать борьбу.

Правительственные сирийские войска, подконтрольные президенту страны Башару Асаду, в воскресенье, 11 марта, усилили наступление в районе Восточной Гуты.

Как сообщает базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный центр за соблюдением прав человека, на нескольких направлениях ведутся ожесточенные бои, информирует агентство dpa, передает DW.com.

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Войска Асада наносят авиаудары по району, а также обстреливают его ракетами и из артиллерии. Только в течение воскресенья, как отмечает агентство, погибло более 20 человек. В целом же с начала наступления в середине февраля погибли более 1100 мирных жителей, добавляет Reuters.

Ранее правительственная армия изолировала два важных для города региона - Думу и Харасту - друг от друга и от остального района. Таким образом, анклав оказался разделенным на три части.

В то же время представители повстанцев в Восточной Гуте заявили, что не намерены покидать район и хотят в дальнейшем продолжать борьбу. Как сообщалось, по данным наблюдателей, 9 марта состоялась первая эвакуация - Восточную Гуту оставили 13 разоруженных боевиков группировки "Хаят Тахрир аш-Шам", которую связывают с "Аль-Каидой".