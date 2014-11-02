СМИ: Меркель впервые допустила возможность выхода Британии из ЕС

Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в ведомстве федерального канцлера и в министерстве иностранных дел, передают РИА Новости.

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Издание отмечает, что поводом для этого стало отнюдь не нежелание премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона платить дополнительный взнос в бюджет Еврокомиссии размером более 2 млрд евро.

Гораздо большее беспокойство вызвали признаки того, что Дэвид Кэмерон стремится окончательно ввести ограничения на количество мигрантов из стран ЕС в Великобританию. По данным Der Spiegel, это является явным нарушением центральной части договоров ЕС о свободе передвижения.

Как сообщают источники в правительстве, во время встречи тет-а-тет с Дэвидом Кэмероном в рамках последнего саммита ЕС Ангела Меркель дала понять британскому премьеру, что, если он продолжит настаивать на своей миграционной инициативе, в отношениях Великобритании и ЕС будет достигнута "точка невозврата".