Баррозу попытается отговорить британцев выходить из ЕС

Как передает РИА "Новости", Баррозу призовет британских политиков продемонстрировать "положительный пример", оставшись в ЕС.

"Через несколько лет перед Британией встанет выбор — выйти из ЕС или остаться в нем. Сможет ли она справиться без маленькой подмоги ваших друзей? Мой ответ — вероятно, нет", — заявил председатель Еврокомиссии.

Читайте такжеБаррозу: выход из ЕС повредит Британии - BBCОн также отметил, что его беспокоит то количество политиков "на этой стороне канала (Ла-Манш), готовых рассказать факты такими, какие они есть".

Ранее премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обещал в случае его переизбрания провести в 2017 году референдум о членстве в ЕС. Накануне в одном из интервью он заявил, что выход из состава Евросоюза ему "не разобьет сердце".

Напомним, в прошлом месяце в одной из частей Великобритании – Шотландии – состоялся референдум о независимости, в результате которого 45% шотландцев проголосовали "за" независимость, 55% - "против".