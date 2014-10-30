В ЕС и Британии потеряли оптимизм относительно скорой отмены виз для украинцев

Такое заявление сделал британский депутат-консерватор Джон Виттингдейл в интервью "ЕвроПравде". По его словам, решение о введении безвизового режима с Украиной не является политически возможным.

Депутат убеждает, что такая визовая политика не направлена против Украины, а обусловлена общей озабоченностью количеством людей, приезжающих в Британию из-за рубежа.

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"Идея о том, что мы смягчим визовые требования для украинцев, вряд ли найдет поддержку у британских избирателей", - отметил Джон Виттингдейл. "Сейчас на британское правительство осуществляется политическое давление с целью сделать более жестким контроль над миграцией, и это касается не только Украины. Это общая политика", - добавил он.

Кроме Джона Виттингдейла, не слишком оптимистичен относительно возможности скорой отмены виз для украинцев и посол Евросоюза в Украине Ян Томбинский.

"Я надеялся на либерализацию в конце 2014 года, но сейчас я бы не был так оптимистичен, что это произойдет сейчас", - отметил дипломат в в интервью ВВС Украина. Он сообщил, что в последний месяц эксперты посещали Украину и проверяли, что было сделано с имплементацией решений по либерализации визового режима. "Оценки достаточно позитивные", - добавил Ян Томбинский.

В настоящее время, подчеркнул дипломат, украинские органы власти должны принять решение для начала выдачи биометрических паспортов.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль сообщила, что реалистичной датой полученияУкраиной безвизового режима с ЕС является май 2015 года, когда в Риге состоится саммит Восточного партнерства. По ее словам, на 1 января 2015 года запланирован только запуск процедуры выдачи биометрических загранпаспортов.