Израиль в очередной раз закрыл границу с сектором Газа

По словам представительницы армии Израиля это было сделано в связи с тем, что в пятницу с территории Газы по Израилю была выпущена ракета, передает Русская служба Би-би-си.

Границу отныне могут пересекать лишь грузовики с гуманитарной помощью.

Читайте такжеИзраиль обстрелял территорию Ливана Этим летом Израиль провел военную операцию в секторе Газа, которая продлилась 50 дней и в результате которой погибли 2140 палестинцев и 73 израильтянина. Обе стороны должны в ближайшем будущем возобновить переговоры в Каире.