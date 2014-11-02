Израиль в очередной раз закрыл границу с сектором Газа
13:11, 02 ноября 2014Мир
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Израиль закрыл оба пропускных пункта на границе с сектором Газа.
REUTERS
По словам представительницы армии Израиля это было сделано в связи с тем, что в пятницу с территории Газы по Израилю была выпущена ракета, передает Русская служба Би-би-си.
Границу отныне могут пересекать лишь грузовики с гуманитарной помощью.
Читайте такжеИзраиль обстрелял территорию Ливана Этим летом Израиль провел военную операцию в секторе Газа, которая продлилась 50 дней и в результате которой погибли 2140 палестинцев и 73 израильтянина. Обе стороны должны в ближайшем будущем возобновить переговоры в Каире.
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