Израиль договорился с боевиками в секторе Газа о "бессрочном" перемирии

Израиль и палестинские боевики в секторе Газа договорились о «бессрочном» прекращении огня. Договоренность направлена на возобновление переговоров о прекращении эскалации противостояния, которое длится с начала июля, сообщает Радио Свобода.

По условиям перемирия, гарантом которого выступает Египет, которое призвано облегчить блокаду Газы, гарантировать доставку гуманитарных грузов и строительных материалов на контролируемую группировкой «Хамас» территорию.

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Непрямые переговоры должны начаться в Каире в течение месяца.

В течение почти двухмесячной эскалации противостояния в секторе Газа погибли более 2100 палестинцев и 69 израильтян.