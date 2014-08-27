Израиль договорился с боевиками в секторе Газа о "бессрочном" перемирии
Перемирие призвано облегчить блокаду Газы, гарантировать доставку гуманитарных грузов.
Израиль и палестинские боевики в секторе Газа договорились о «бессрочном» прекращении огня. Договоренность направлена на возобновление переговоров о прекращении эскалации противостояния, которое длится с начала июля, сообщает Радио Свобода.
По условиям перемирия, гарантом которого выступает Египет, которое призвано облегчить блокаду Газы, гарантировать доставку гуманитарных грузов и строительных материалов на контролируемую группировкой «Хамас» территорию.
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Непрямые переговоры должны начаться в Каире в течение месяца.
В течение почти двухмесячной эскалации противостояния в секторе Газа погибли более 2100 палестинцев и 69 израильтян.