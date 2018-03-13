Американское ЦРУ впервые в истории возглавит женщина

Новим директором ЦРУ стала Джина Хаспел.

Впервые в истории Соединенных Штатов Америки Центральное разведывательное управление возглавит женщина. Новой главой ЦРУ станет Джина Хаспел. Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп. "Джина Хаспел станет новым главой ЦРУ, и первой женщиной на этом посту", - написал Трамп. Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г. Как сообщал УНИАН, бывший директор ЦРУ Майк Помпео стал новым Госсекретарем США вместо уволенного Рекса Тиллерсона.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter