Американское ЦРУ впервые в истории возглавит женщина

15:26, 13 марта 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Новой главой ЦРУ станет Джина Хаспел. Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

"Джина Хаспел станет новым главой ЦРУ, и первой женщиной на этом посту", - написал Трамп.

Как сообщал УНИАН, бывший директор ЦРУ Майк Помпео стал новым Госсекретарем США вместо уволенного Рекса Тиллерсона.

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Теги: #США#ЦРУ#Джина Хаспел