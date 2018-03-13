Американское ЦРУ впервые в истории возглавит женщина
15:26, 13 марта 2018Мир
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Новим директором ЦРУ стала Джина Хаспел.
Иллюстрация REUTERS
Впервые в истории Соединенных Штатов Америки Центральное разведывательное управление возглавит женщина.
Новой главой ЦРУ станет Джина Хаспел. Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп.
"Джина Хаспел станет новым главой ЦРУ, и первой женщиной на этом посту", - написал Трамп.
Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.
Как сообщал УНИАН, бывший директор ЦРУ Майк Помпео стал новым Госсекретарем США вместо уволенного Рекса Тиллерсона.
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