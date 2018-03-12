Дуда об "антибандеровском законе": никто не будет нам ничего диктовать

По его словам, если кто-то удивляется такому положению вещей, то должен помнить, что введение законов является вопросом польского суверенитета.

Президент Польши Анджей Дуда говорит, что принятие поправок к закону об Институте национальной памяти было в национальных интересах и никто не может что-либо диктовать Варшаве в этой сфере.

Об этом он заявил в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna, передает Европейская правда со ссылкой на Onet.

"Мы требуем уважения к исторической правде, надлежащей терминологии. Это забота о национальных интересах", - сказал Дуда.

По его словам, если кто-то удивляется такому положению вещей, то должен помнить, что введение законов является вопросом польского суверенитета.

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"Никто не будет нам ничего диктовать", - заявил президент Польши.

В то же время Дуда признал, что время для принятия закона было неудачным.

"Беда в том, что закон об Институте национальной памяти был принят в тот момент и в такой форме. В канун Дня памяти жертв Холокоста", - отметил он.

Напомним, в феврале вступил в силу скандальный закон об Институте национальной памяти Польши, предусматривающий наказание за отрицание преступлений "украинских националистов", а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

США, Израиль и Украина неоднократно призывали польские власти изменить этот закон.