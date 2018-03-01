Ни одной встречи: США выдвинули ультиматум Польше из-за закона об Институте нацпамяти

Встречи на высшем уровне были "заморожены" до решения польско-израильского спора.

Из-за спора Польши с Израилем американская администрация направила Варшаве сигнал, что польским властям не следует рассчитывать на встречи ни с президентом Трампом, ни с вице-президентом Пенсом, пока кризис не будет решен.

Об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на Onet.pl. Связанные с польской дипломатией источники газеты отмечают, что "США выдвинули ультиматум", а встречи на высшем уровне были "заморожены" до решения польско-израильского спора.

С мая Польша на месяц перенимает председательство в Совете Безопасности ООН. По этому случаю президент Анджей Дуда посетит Нью-Йорк и Чикаго. Планируется и визит в США премьера Моравецкого. Польский МИД предполагал, что это будет одним из важнейших дипломатических событий 2018 года.

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Одновременно были приложены усилия для организации встречи с президентом Трампом или вице-президентом Пенсом. Однако с момента начала кризиса в польско-израильских отношениях из Белого дома поступил сдержанный сигнал.

"Деликатным способом американцы сказали нам, что с организацией встреч с высшими руководителями США возникнет проблема", - сообщил источник.

В начале февраля президент Анджей Дуда совершил многодневный визит в Южную Корею в связи с зимними Олимпийскими играми, где также находился вице-президент США Майк Пенс. С польской стороны, по данным издания, были сделаны попытки организовать встречу Дуды и Пенса, но она так и не состоялась.

Канцелярия польского президента пока не предоставила комментарий изданию относительно этой информации.

Как известно, закон об институте национальной памяти вступает в силу сегодня, 1 марта.