В Польше сегодня не работают большинство магазинов

С 11-го марта начал действовать запрет на торговлю по воскресеньям.

11 марта в Польше не работают большинство магазинов согласно новому закону о запрете торговли в воскресенье.

Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на TVN 24, это первое воскресенье, когда поляки не могут осуществить покупки в большинстве магазинов.

Согласно закону, только две недели в месяц будут коммерческими: магазины будут работать в первое и последнее воскресенье месяца. Поэтому в следующий раз воскресный шоппинг в Польше будет разрешен 25 марта. Согласно закону, с 2020 года торговля будет запрещена во все воскресенья, за исключением воскресений, предусмотренных законом.

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Запрет на торговлю имеет исключение и не распространяется на пекарни, кондитерские изделия, магазины мороженого, АЗС, торговлю цветами, венками и свечами на кладбищах, похоронные залы, магазины сувениров, магазины прессы, билеты на общественный транспорт, табачные изделия, купоны азартных игр и взаимные ставки, почтовые отделения. Также разрешается онлайн-торговля. Запрет не распространяется на магазины в гостиницах и на торговлю во время ярмарок.

Кроме этого, в воскресенье смогут торговать владельцы малых магазинов, но при условии, что сами будут стоять за прилавком. В целом закон предусматривает список из 32-х позиций, на которые не распространяется запрет.

Нарушителей закона ждет штраф – от одной до ста тысяч евро.

Напомним, в Польше с 11 марта вступил в силу закон о запрете торговли в воскресенье.

Нижняя палата польского парламента приняла закон в ноябре 2017 года, а верхняя утвердила его в январе 2018-го. Президент Польши Анджей Дуда подписал его 30 января.