Следы отравившего экс-шпиона Скрипаля вещества нашли в ресторане в Солсбери

Сейчас ресторан окружен защитным экраном, специалисты продолжают работать внутри.

Следы нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший офицер российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь, обнаружили в ресторане Zizzi в Солсбери, где они обедали.

Об этом в воскресенье, 11 марта, сообщает BBC News.

Никто из других посетителей заведения не пострадал.

Сейчас ресторан окружен защитным экраном, специалисты продолжают работать внутри.

Zizzi — одно из пяти мест в Солсбери, которые находятся в центре внимания криминалистов, расследующих инцидент со Скрипалем. Изучаются также скамейка, на которой обнаружили пострадавших, дом бывшего разведчика, паб The Bishop's Mill, где он был, а также кладбище, на котором похоронены жена и сын шпиона.

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В настоящее время около 180 военнослужащих привлекли для изолирования транспортных средств и других объектов на месте случившегося — они могут быть загрязнены отравляющим веществом.

Как сообщал УНИАН, вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестным веществом был госпитализирован 66-летний гражданин РФ Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и женщине, примерно вдвое моложе его, стало плохо в торговом центре в Солсбери.

Часть центра Солсбери была закрыта, специалисты в защитной одежде проводили работы по обеззараживанию улиц.

Позже глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что Лондон даст «решительный» ответ, если окажется, что Москва причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ.

Скрипаль - бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.