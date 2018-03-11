Военный парад Трампа обойдется без танков

Пентагон подтвердил проведение военного парада в США, который захотел провести президент страны Дональд Трамп. Парад состоится в День ветеранов 11 ноября, но в нем не примут участие танки.

Президент США Дональд Трамп сможет провести военный парад, однако, скорее всего, не в таком виде, как он себе это представлял, сообщают американские СМИ.

Как заявили в Пентагоне в пятницу, 9 марта, парад состоится не 4 июля, в День независимости США, а 11 ноября, в День ветеранов. Кроме того, по улицам Вашингтона - от Белого дома до Капитолия - не разрешат проезд танков, чтобы не наносить вред уличному покрытию, отмечает агентство dpa. Вместо этого в параде примет участие военная техника на колесах и боевые самолеты, сообщает DW.

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Согласно заявлению Пентагона, основной акцент во время парада будет сделан "на ветеранах в истории армии США" от 1812 года до современности. Событие этого года совпадет со 100-летием окончания Первой мировой войны.

Ранее сообщалось, что стоимость военного парада составит от 10 до 30 миллионов долларов. Точная цена зависит от длительности и технической оснащенности парада.

Напомним, недавно стало известно, что президент США поручил Пентагону подготовиться к проведению военного парада в Вашингтоне. СМИ пишут о том, что на Трампа произвел впечатление военный парад по случаю Дня взятия Бастилии в Париже, где он присутствовал 14 июля 2017 года. После этого Трамп выразил желание провести военный парад в США.

Предыдущий крупный военный парад проходил в Вашингтоне более 25 лет назад.