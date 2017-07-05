В Италии задержали 116 человек в рамках спецоперации против боссов калабрийской мафии
Во время операции полиции удалось получить и составить детальную информацию о 23 мафиозных кланах.
Полиция итальянского города Реджо-ди-Калабрия задержала 116 человек в рамках крупной операции, направленной против боссов наиболее влиятельных кланов калабрийской мафии Ндрангета.
Об этом сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на источники.
К операции были привлечены тысячи офицеров полиции. Во время операции полиции удалось получить и составить подробную информацию о 23 кланах, которые входят в мафиозную группу Ндрангета.
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Сына босса одного из кланов задержали после прослушивания телефонного разговора, в котором он сказал: "Я являюсь государством здесь".
Ранее УНИАН сообщал, что в восточной части Сицилии 15 января этого года был задержан 30-летний наркобарон Андреа Ницца, который входит в список 100 наиболее опасных преступников, разыскиваемых правоохранителями.
Он возглавлял вооруженное крыло мафиозного клана Santapaolas, занимался международной торговлей наркотиками, имел связи с Албанией и Грецией.