Главой МИД Германии станет борец с фейками в соцсетях Гайко Маас – СМИ

Официального подтверждения этой информации еще нет. На посту министра юстиции Маас был одним из инициаторов закона о борьбе с фейками в соцсетях.

Министром иностранных дел Германии в новом правительстве станет Гайко Маас.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом сегодня написали несколько немецких СМИ, в частности, издания Focus Online и Spiegel.

Официального подтверждения этих сообщений со стороны Социал-демократической партии Германии (СДПГ) пока не было. Социал-демократы планируют 9 марта представить список своих кандидатов на министерские посты.

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В то же время нынешний глава МИД Зигмар Габриэль в разговоре с журналистами выразил убеждение, что Маас, если он действительно должен стать его преемником, сможет "блестяще" справиться с руководством внешнеполитическим ведомством, передает информагентство dpa.

Во время пребывания в должности министра юстиции Маас стал одним из инициаторов закона о запрете распространения в социальных сетях ненависти, пропаганды насилия и фейковых сообщений. Этот закон Бундестаг принял летом 2017 года.

Напомним, ранее стало известно, что Габриэль не войдет в состав нового немецкого правительства, и он будет работать как депутат СДПГ в Бундестаге.

Как сообщал УНИАН, 4 марта члены Социал-демократической партии Германии проголосовали за создание «большой коалиции» с блоком канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

Попытки сформировать правительство продолжались четыре месяца после выборов в сентябре 2017 года, на которых СДПГ получила наихудший с 1949 года результат - 20,5% голосов.

Голосование по переизбранию Меркель на пост канцлера Германии запланировано на 14 марта.