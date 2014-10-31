В Парагвае впервые в истории незрячий человек стал послом, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Несмотря на проблемы со зрением, учитель, журналист и обладатель степени магистра международных отношений Педро Рейнальдо Санчес принес присягу и приступил к исполнению обязанностей посла Парагвая в Доминиканской Республике и по совместительству в Гаити.

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Как рассказал министр иностранных дел Парагвая Эладио Лоисага, выбор был остановлен на Санчесе исходя из его подготовки и знаний, полученных им невзирая на инвалидность. Он отметил, что на эту должность претендовали два других достойных кандидата. Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что спустя 50 лет Парагвай открывает постоянное посольство в Доминиканской Республике.

Местные СМИ даже усмотрели символизм в том, что назначение посла в Доминиканской Республике получил именно незрячий человек. Они напомнили, что, к примеру, политик, адвокат и писатель Хоакин Балагер (1906-2002), который трижды становился главой Доминиканской Республики, к концу своего третьего и последнего президентского срока в 1996 году практически полностью ослеп. В течение многих лет он страдал глаукомой.