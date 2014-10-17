Папа Римский впервые в истории сдал в аренду Сикстинскую капеллу под корпоратив

11:53, 17 октября 2014
Мир
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Папа Римский Франциск позволил компании Porsche провести корпоративное мероприятие в стенах Сикстинской капеллы.

wikipedia.org

Таким образом, памятник архитектуры эпохи Возрождения будет впервые в истории сдан в аренду на коммерческой основе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

Porsche организует в капелле концерт для путешественников, которые воспользовались туристическими услугами компании. Вырученные средства от мероприятия направят на благотворительность.

18 октября перед гостями выступит хор Национальной академии Санта-Чечилия, после чего туристам будет предложен праздничный ужин. «Это исключительное мероприятие, такая возможность бывает только раз в жизни. Оно станет самым ярким событием всего их путешествия», — заявил представитель компании Porsche Travel Club.

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Данные о том, сколько Ватикану удастся выручить за корпоратив, не уточняется. Но, исходя из информации, опубликованной на сайте Porsche, стоимость эксклюзивного пятидневного тура по Италии с посещением капеллы составляет почти пять тысяч долларов. Поездку оплатили около 40 человек.

Директор музейного комплекса Ватикана Паоло Николини пояснил, что инициатива призвана поддержать благотворительные проекты папы с помощью крупных коммерческих предприятий и корпораций.

The Telegraph отмечает, что Сикстинская капелла и раньше становилась площадкой для различных концертов, но присутствовать на них могли только служители церкви.

Ранее сообщалось, что бывший священник прошел 870 км, чтобы попросить Папу об отмене целибата.

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