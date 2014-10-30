Эрдоган торжественно открыл президентский дворец стоимостью в €270 млн (видео)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган торжественно представил гостям свой новый дворец в Анкаре.

Центральное здание украшает потрет Ататюрка, а весь комплекс расположен на территории в 200 тыс. квадратных метров и обошелся налогоплательщикам в €270 млн. Об этом сообщает Левый берег со ссылкой на euronews.

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Критики политика называют его новую обитель "Белым дворцом" - по аналогии с американским Белым домом - при этом отмечая, что последний в шесть раз меньше построенного в Анкаре. По мнению оппозиционеров, монументальное здание свидетельствует об автократических наклонностях главы государства. Защитники окружающей среды также недовольны возведением дворцового комплекса, поскольку при строительстве сотни деревьев были срублены.

Изначально этот дворец должен был стать резиденцией премьера, но после того как Эрдоган пересел в кресло президента, изменился и статус строения.

Эрдоган стал первым президентом Турции, решившимся покинуть традиционную резиденцию лидеров страны - дворец Чанкая, где заседали 12 предыдущих глав турецкого государства, в том числе его основатель Кемаль Ататюрк.

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Вечером среды в новом дворце планировался прием по случаю инаугурации Эрдогана и 2,5 тыс. приглашений были уже разосланы гостям. Однако из-за аварии на шахте в провинции Караман, унесшей жизни 18 человек, Эрдоган решил отменить торжество.

Реджеп Тайип Эрдоган победил на президентских выборах в Турции в августе 2014 года. С 2003 года он занимал пост премьер-министра, а в 1994-1998 годах был мэром Стамбула. Эрдоган возглавляет Партию справедливости и развития исламистского толка.