Президент Турции раскритиковал iPhone 6: новинка не особо отличается от предыдущей модели

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал новый iPhone 6. По его словам, смартфон практически ничем не отличается от предыдущей модели. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.

Эрдоган рассказал, что во время своего пребывания на Генеральной Ассамблее ООН видел в Нью-Йорке огромные очереди около магазина Apple.

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«Каждый год этот бренд создает новую модель. Но на самом деле iPhone 6 особо не отличается от предыдущего, который появился в прошлом году. Продается не модель, а бренд», — заявил он.

Напомним, 9 сентября в Сан-Франциско компания Apple показала две новые модели iPhone, собственную платежную систему Apple Pay и самый ожидаемый гаджет - смарт-часы Apple Watch.

За три дня официальных продаж, начиная с 19 сентября, компания продала более 10 миллионов iPhone 6, установив таким образом новый рекорд.