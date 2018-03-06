Оскар 2018: юбилейную церемонию смотрело наименьшее в истории количество зрителей

Церемония оказалась самой продолжительной трансляцией с 2007 года, она длилась 3 часа 50 минут.

Рейтинг церемонии вручения «Оскара» американской киноакадемии оказался самым низким в истории кинопремии.

Об этом сообщает Hollywood Reporter. По данным издания, церемонию посмотрели 26,5 миллиона человек, что на 19% меньше, чем в 2017 году.

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При этом церемония оказалась самой продолжительной трансляцией с 2007 года, она длилась 3 часа 50 минут.

Как отмечается, в прошлом году церемонию посмотрели около 34,3 миллиона человек, что стало наименьшей аудиторией с 2008 года, когда «Оскар» посмотрели менее 32 миллионов человек.

Напомним, в ночь на 5 марта в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная, 90-я по счету церемония награждения кинопремии "Оскар".

Фрэнсис Макдорманд признали лучшей актрисой года за свою работу в фильме «Три билборда под Эббінгом, Миссури». Лучшим актером года стал Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена". Лучшим фильмом признали фэнтезийную мелодраму "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо.