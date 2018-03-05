Оскар 2018: лучшим фильмом года признана лента "Форма воды"
06:46, 05 марта 2018
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Лучшими актерами стали Гэри Олдман и Фрэнсис Макдорменд, лучшим режиссером признан Гильермо дель Торо.
Гильермо дель Торо / REUTERS
Американская киноакадемия вручила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" 2017 года. Победителем признана лента "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо.
В номинации "Лучший актер" победу одержал Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена".
Гэри Олдмен / REUTERS
А "Лучшей актрисой" признана Фрэнсис Макдорменд за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
Фрэнсис Макдорменд / REUTERS
Лучшим режиссером стал Гильермо дель Торо за фильм "Форма воды".
Гильермо дель Торо / REUTERS
Также награду в номинациях "Лучшая песня" получила Remember me из мультфильма "Коко", а "Лучшей музыкой к фильму" признано трек в ленте "Форма воды".
Ранее УНИАН сообщал, что Джеймс Айвери стал самым старшим человеком, который был номинирован на Оскар и получил заветную статуэтку. Сейчас Айвери 89 лет, а победу ему принес фильм "Зови меня своим именем" в номинации "Лучший адаптированный сценарий".
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Новость в сюжете: Оскар 2018