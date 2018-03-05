Оскар 2018: лучшим фильмом года признана лента "Форма воды"

06:46, 05 марта 2018
Мир
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Гильермо дель Торо / REUTERS

В номинации "Лучший актер" победу одержал Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена".

Гэри Олдмен / REUTERS

А "Лучшей актрисой" признана Фрэнсис Макдорменд за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Фрэнсис Макдорменд / REUTERS

Лучшим режиссером стал Гильермо дель Торо за фильм "Форма воды".

Гильермо дель Торо / REUTERS

Также награду в номинациях "Лучшая песня" получила Remember me из мультфильма "Коко", а "Лучшей музыкой к фильму" признано трек в ленте "Форма воды".

Ранее УНИАН сообщал, что Джеймс Айвери стал самым старшим человеком, который был номинирован на Оскар и получил заветную статуэтку. Сейчас Айвери 89 лет, а победу ему принес фильм "Зови меня своим именем" в номинации "Лучший адаптированный сценарий".

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Теги: #кинопремия Оскар#Оскар-2018#лучший фильм#лучший актер#лучшая актриса
Новость в сюжете: Оскар 2018