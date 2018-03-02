Саудовская Аравия начала выдачу лицензий кинотеатрам, которых не было в стране 30 лет

Кинотеатры в Саудовской Аравии были закрыты в начале 1980-х годов из-за религиозных деятелей, считавших развлекательные мероприятия "рассадником порока".

Министерство культуры и информации Саудовской Аравии начало выдавать лицензии на управление кинотеатрами, которые должны открыться в стране в марте после более 30 лет запрета.

Читайте такжеВ Саудовской Аравии женщин впервые пустили на футбол (фото)Как сообщается на сайте ведомства, вводятся три вида лицензий: на создание и работу кинотеатра, а также на управление им. Глава министерства Авад бин Салех аль-Аллад отметил, что сектор кино «имеет важное значение для культурного и творческого богатства, а также является катализатором для сектора услуг и отдыха». Власти Саудовской Аравии рассчитывают, что благодаря созданию кинотеатров не только появятся новые рабочие места для граждан, но и расширятся возможности для досуга в королевстве, передает kommersant.ru.

Кинотеатры в Саудовской Аравии были закрыты в начале 1980-х годов из-за давления религиозных деятелей, считавших публичные и развлекательные мероприятия «рассадником порока». Открытие кинотеатров стало возможным благодаря реформаторской политике наследного принца Мухаммеда бен Салмана аль-Сауда. Он выступил инициатором программы радикальных экономических реформ «Видение Королевства Саудовская Аравия: 2030», принятой в апреле 2016 года и предполагающей уход от нефтеориентированности.