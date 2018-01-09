"Скромная" компенсация: гражданам Саудовской Аравии выделят $13 млрд
09:06, 09 января 2018Мир
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Такие средства намерены разделить между гражданами из-за повышения стоимости жизни.
Иллюстрация / REUTERS
Власти Саудовской Аравии разделят между жителями страны около $13,3 млрд из-за повышения стоимости жизни.
Об этом сообщил министр культуры и информации Аввад бин Салех Алавад, пишет Reuters.
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По его словам, такое решение власти Саудовской Аравии является показателем заботы о комфорте и качестве жизни граждан.
Кроме того, принято решение ежемесячно доплачивать около $266 госслужащим из-за повышения цен на бензин и НДС. Также дополнительные выплаты получат пенсионеры и военнослужащие.
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