"Скромная" компенсация: гражданам Саудовской Аравии выделят $13 млрд

Власти Саудовской Аравии разделят между жителями страны около $13,3 млрд из-за повышения стоимости жизни.

Об этом сообщил министр культуры и информации Аввад бин Салех Алавад, пишет Reuters.

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По его словам, такое решение власти Саудовской Аравии является показателем заботы о комфорте и качестве жизни граждан.

Кроме того, принято решение ежемесячно доплачивать около $266 госслужащим из-за повышения цен на бензин и НДС. Также дополнительные выплаты получат пенсионеры и военнослужащие.