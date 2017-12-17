В Саудовской Аравии женщинам разрешат водить грузовики и мотоциклы - СМИ
04:02, 17 декабря 2017Мир
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На транспортных средствах, которыми управляют женщины, не будет специальных номерных или опознавательных знаков.
Саудовская Аравия / REUTERS
Женщинам в Саудовской Аравии разрешат водить грузовики и мотоциклы, сообщает Arabian Business со ссылкой на директорат дорожного движения страны.
Представители директората подчеркнули, что хотят сделать закон о вождении равным для всех.
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В ведомстве отметили, что на транспортных средствах, которыми управляют женщины, не будет специальных номерных или опознавательных знаков. Тем не менее, если женщина за рулем попадет в ДТП или нарушит правила дорожного движения, ее направят в специальный центр, где будут работать женщины.
Ранее сообщалось, что власти страны разрешили женщинам водить автомобиль.
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