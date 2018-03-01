Путин назвал главного врага России: вопрос не в том, что кто-то придёт, захватит и разорит нашу землю

По его мнению, все должны понимать, что «происходит в мире, вокруг нас и какие вызовы стоят перед нами».

Президент РФ Владимир Путин считает главной угрозой для страны технологическое отставание.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал, выступая с посланием к Федеральному собранию.

«Вопрос не в том, что кто-то придёт, захватит и разорит нашу землю. Нет, дело совершенно не в этом. Именно отставание – вот главная угроза и вот наш враг. И если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться. Это как тяжёлая хроническая болезнь, что неутомимо, шаг за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри. Организм часто этого и не чувствует», - сказал Путин.

По его словам, в мире накапливается громадный технологический потенциал, который позволяет совершить «настоящий рывок в повышении качества жизни людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления».

Читайте такжеПутин анонсировал открытие автомобильного движения по мосту в оккупированный Крым«Насколько эффективно мы сможем использовать колоссальные возможности технологической революции, как ответим на её вызов, зависит только от нас. И в этом смысле ближайшие годы станут решающими для будущего страны», - считает Путин.

По его мнению, все должны понимать, что «происходит в мире, вокруг нас и какие вызовы стоят перед нами». «Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стремительно, идёт резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперёд. Тех, кто не сможет этого сделать, она – эта волна – просто захлестнёт, утопит», - подчеркнул президент РФ.

Как отметил Путин, технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате – потерю суверенитета. «Отставание неизбежно ведёт к ослаблению, размыванию человеческого потенциала. Потому что новые рабочие места, современные компании, привлекательные жизненные перспективы будут создаваться в других, успешных странах, куда будут уезжать молодые, образованные, талантливые люди, а вместе с ними общество будет терять жизнеспособность и энергию развития», - добавил он.