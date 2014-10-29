Британские депутаты не достигли согласия по референдуму о выходе из ЕС

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на британскую The Independent. В намеренном провале законопроекта консерваторы обвиняют коллег из Либерально-демократической партии, которые в ответ на свое голосование требовали поддержку так называемого "налога на спальни".

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"Вопрос проведения референдума будет ключевым на следующих всеобщих выборах, лейбористы и либеральные демократы сделали все, чтобы этот референдум не состоялся", - заявил депутат от консерваторов Боб Нил.

В Великобритании уже некоторое время ведутся дебаты относительно того, стоит ли стране оставаться в ЕС.

Премьер Дэвид Кэмерон обещал проведения референдума о выходе Великобритании из ЕС в 2017 году в случае победы консерваторов на парламентских выборах, которые состоятся в 2015 году.