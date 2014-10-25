Кэмерон отказался увеличивать британский взнос в бюджет ЕС

Кэмерон высказал это требование на встрече лидеров ЕС в Брюсселе 24 октября, в ходе которой обсуждались экономические проблемы, сообщает Радио Свобода.

Он также заявил журналистам: "Я не буду оплачивать этот счет 1 декабря", назвав требование "неприемлемым".

Лидеры ЕС просят от Великобритании дополнительно выделить 2,1 миллиарда евро, то есть на 20 процентов больше, чем сейчас, поскольку дела в британской экономике идут лучше, чем прогнозировалось.

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Взносы в бюджет ЕС производятся в соответствии с размером экономик стран-участниц. Нидерланды, Финляндия и даже Греция и Ирландия также выразили свой гнев в отношении доплаты, которая требуется после пересчета бюджетов стран ЕС.

Лидер Партии независимости Великобритании Найджел Фараж, который пользуется все большим успехом избирателей, назвал ЕС "кровожадным вампиром, пирующим на крови британских налогоплательщиков".