Из-за конфликта на Донбассе в Европе вырос спрос на танки
В концерне KMW сообщили об увеличении спроса на боевые танки прежде всего со стороны восточноевропейских и скандинавских стран. Причина - военный конфликт в Украине.
В ведущем немецком оборонном концерне Krauss-Maffei Wegmann (KMW) сообщили об ощутимом росте спроса на танки, передает DW.DE. "В восточноевропейских странах и в Скандинавии спрос значительно вырос", - заявил руководитель концерна Франк Гаун, уточнив, что причиной стал конфликт в Украине. Детали глава компании объяснять не стал.
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Концерн KMW специализируется на производстве военной техники, а именно - боевых танков Leopard 2, бронетранспортеров и самоходной артиллерии. Среди клиентов концерна правительства более 30 стран. По данным Стокгольмского международного института исследования мира (SIPRI), в 2012 году оборот KMW составил почти $1 млрд.
Страны Скандинавии, Балтии и Восточной Европы в последнее время неоднократно сообщали о росте количества провокаций со стороны российских военных самолетов и судов. В начале октября в НАТО заявили об участившихся появлениях российских военных самолетов близ воздушного пространства Польши и стран Балтии. "В этом году мы увидели в два с половиной раза больше перехватов в сравнении с прошлым годом", - заявил тогда представитель альянса. В ответ НАТО увеличилколичество патрулей в воздушном пространстве стран Балтии. Со времени аннексии Крыма их стало вчетверо больше.