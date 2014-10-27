Польша перемещает войска к восточной границе

Об этом сообщил министр обороны Польши Томаш Семоняк, передает радио "Свобода". По его словам, войска нужны на востоке из-за конфликта в соседней Украине.

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"Геополитическая ситуация изменилась, и у нас возник самый большой кризис в области безопасности со времен холодной войны, и мы должны сделать выводы из этого", – заявил Томаш Семоняк.

Он сказал, что по крайней мере у трех военных баз на востоке увеличится личный состав с нынешних 30%, до 90% к 2017 году, на эти базы будет перемещена также и военная техника. Министр не считает это решение "нервным или радикальным шагом", но из-за "ситуации в Украине мы хотели бы видеть подразделения на востоке Польши более эффективными".

Хотя Польша вступила в НАТО в 1999 году, большая часть ее 120-тысячной армии размещается вдоль западной границы страны.

Подразделения, размещенные на востоке, как, например, часть ПВО в Седльце, заполнены личным составом только на 30%, а 100% пополнение предусмотрено только на случай военных действий.