НАТО: российский самолет был перехвачен над Балтикой

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте Североатлантического альянса, инцидент произошел во вторник, 21 октября.

По данным НАТО, Ил-20 летел из Калининграда и вошел в воздушное пространство Эстонии на менее чем минуту, сообщает Русская служба Би-би-си.

Читайте такжеРоссийский спутник-шпион взорвался в небе над штатом КолорадоМИД Эстонии в среду вызвал посла России Юрия Мерзлякова и вручил ему ноту протеста.

Российская сторона заявила, что самолет совершал учебный полет над нейтральными водами и не заходил в воздушное пространство Эстонии.