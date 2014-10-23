НАТО: российский самолет был перехвачен над Балтикой

16:20, 23 октября 2014
Мир
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Руководство НАТО сообщило о перехвате над Балтийским морем российского самолета-шпиона. 

/Sergey Krivchikov Airliners.net

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте Североатлантического альянса, инцидент произошел во вторник, 21 октября.

По данным НАТО, Ил-20 летел из Калининграда и вошел в воздушное пространство Эстонии на менее чем минуту, сообщает Русская служба Би-би-си.

Читайте такжеРоссийский спутник-шпион взорвался в небе над штатом КолорадоМИД Эстонии в среду вызвал посла России Юрия Мерзлякова и вручил ему ноту протеста.

Российская сторона заявила, что самолет совершал учебный полет над нейтральными водами и не заходил в воздушное пространство Эстонии.

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