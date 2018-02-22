И биткоины не нужны: британец продал за $800 тысяч старинный чайник, купленный за $20

17:49, 22 февраля 2018
Мир
551 0
Чайник изготовил гончар Джон Бартлем / facebook.com/woolleyandwallis

Об этом сообщает газета Independent.

Как пишет издание, британец купил чайник со сломанной ручкой и без крышки на аукционе в 2016 году. Предполагалось, что чайник был создан между 1766 и 1800 годами в графстве Мидлсекс.

Однако, у покупателя, занимавшегося изучением керамики около 30 лет, возникли сомнения о происхождении изделия. Он показал покупку эксперту-аукционистуиз фирмы Woolley and Wallis. Эксперт установил, что чайник изготовил гончар Джон Бартлем (John Bartlam), перебравшийся в Южную Калифорнию из Англии в 1763 году.

Читайте такжеГигантский окунь сам прыгнул в руки рыбаку

Изделия Бартлема являются редкостью на рынке — ранее было известно всего о шести предметах, выполненных этим гончаром. При этом покупка британца оказалась среди них первым заварочным чайником.

Чайник выставили на аукцион. Предполагалось, что за него удастся получить около 70 тысяч долларов. В итоге он ушел с молотка за 800 тысяч долларов. Изделие доставят в США и выставят на всеобщее обозрение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #британец чайник