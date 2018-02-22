С размахом: отдых делегации КНДР на Олимпиаде обошелся в 4,5 раза дороже подготовки атлетов

13:25, 22 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских чиновников.

В делегацию вошли четыре представителя власти, в том числе, сестра главы КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, а также 18 человек обслуживающего персонала. По данным источников издания, родственница лидера Северной Кореи проживала в пятизвездочном отеле Walkerhill Hotel. Больше всего денег было потрачено на проживание, питание и транспорт.

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Для сравнения, на подготовку сборной Северной Кореи из 22 человек было выделено около 50 тысяч долларов.

Ким E Чжон руководит пропагандой и агитацией Трудовой партии Кореи. В Южной Корее она встречалась с вице-президентом США Майком Пенсом на церемонии открытия Олимпиады, пожала руку президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину и встретилась с высокопоставленными лицами государства-соседа.

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Теги: #КНДР на Олимпиаде-2018