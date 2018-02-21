Белый дом назвал очевидным вмешательство России в выборы президента США

Там подчеркнули, что Трамп действует по отношению к России гораздо более жестко, чем предыдущее руководство Белого дома и Россия от этого не в восторге.

Россия совершенно очевидно вмешивалась в американские президентские выборы, однако это не повлияло на их исход, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Читайте такжеТрамп: я более жесткий по отношению к России, чем Обама«Совершенно очевидно, что Россия вмешивалась в выборы. Также очевидно, что это не повлияло на выборы. И совершенно очевидно, что окружение (на тот момент кандидата в президенты Дональда) Трампа не вступало в сговор с русскими», - сказала Сандерс.

Она подчеркнула, что Трамп действует по отношению к России гораздо более жестко, чем предыдущее руководство Белого дома. «Могу вас заверить, Россия от этого не в восторге», - отметила она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проводит более жесткую политику в отношении России, чем его предшественник, и обвинил Барака Обаму в бездействии во время предполагаемого вмешательства в выборы.

16 февраля власти США предъявили обвинения 13 российским гражданам и трем организациям во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Кремль неоднократно опровергал обвинения во вмешательстве России в выборы в США и других странах.