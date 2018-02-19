У Путина настаивают на отсутствии доказательств вмешательства России в выборы в США

Россия «не имеет такой обычай - вмешиваться во внутренние дела других стран, и не делает это сейчас», заверяет Песков.

В Кремле настаивают на отсутствии доказательств вмешательства Российского государства в выборы в США.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему не увидели каких-то существенных доказательств о том, что кто-то вмешивался во внутренние дела (США). Там идет речь о гражданах России, но мы слышали из Вашингтона обвинения в причастности Российского государства, Кремля и российского правительства. Никаких индикаций, что Российское государство могло иметь причастность к этому, нет, нет и быть не может», - сказал Песков.

Читайте такжеСпецслужбы США прогнозируют новое вмешательство России в выборы в 2018 годуОн подчеркнул, что Москва «по-прежнему настаивает на том, что считает подобные доказательства лишенными оснований». «Мы не считаем их сколько-либо исчерпывающими, не считаем справедливыми и не можем с ними согласиться. Россия не вмешивалась, не имеет такой обычай - вмешиваться во внутренние дела других стран, и не делает это сейчас», - заверил он.

Как сообщал УНИАН, в начале января советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы, и президент Дональд Трамп знает об этом.

14 февраля глава Министерства финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Минфин «в ближайшем будущем» введет новые санкции против богатых россиян в ответ на возможное вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года.

16 февраля офис спецпрокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство РФ в президентские выборы в США, сообщил о предъявлении обвинения 13 гражданам России в нарушении уголовных законов с целью вмешательства в выборы и политические процессы.

17 февраля глава МИД России Сергей Лавров назвал «трепотней» заявления о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. «Поэтому, пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней, извините за не очень дипломатичное выражение», - заявил Лавров.